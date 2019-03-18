Ворскла в матче с тремя пенальти сыграла вничью против Арсенала-Киев и пролетела мимо первой шестёрки УПЛ

В рамках заключительного матча 22-го тура УПЛ полтавская Ворскла на последних минутах упустила победу над Арсеналом-Киев (2:2).

От матча против Арсенала-Киев зависела судьба еврокубковых амбиций Ворсклы – в случае поражения или ничьи подопечные Василия Сачко пролетели бы мимо верхней шестёрки. Полтавчане, как и положено в их ситуации, сразу пошли вперёд и могли открыть счёт уже на 4-й минуте после выстрела Артура с близкой дистанции – Пидкивка сыграл надёжно. В следующей же атаке Чеснаков неточным ударом головой замкнул навес Сакива, а ещё через три минуты капитан Арсенал-Киев Сергей Вакуленко показал, как это делается. После подачи Авагимяна с углового он выиграл "второй этаж" и вколотил мяч в сетку – 0:1. Такое начало обескуражило Ворсклу, которая на добрые 15 минут выпала из игры.

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Арсенал-Киев больше держал мяч и провёл несколько перспективных по меркам УПЛ атак, но забить второй гол "канониры" не смогли. Полтавчане проснулись ближе ко второй половине тайма – так, на 21-й минуте Шарпару после корнера удался неплохой удар головой с отскоком мяча от газона. Пидкивка выручил, но через три минуты голкиперу пришлось вынимать сферу из сетки: Дубинчак сбил Пердуту в собственной штрафной, арбитр Максим Козыряцкий назначил пенальти, а Шарпар уверенно его реализовал – 1:1. Фактически, это был последний опасный момент в первом тайме, если не вспоминать про отменённый гол Ковпака с метрового офсайда и дальний слабенький удар Кареки мимо левой штанги.

Старт второго получился очень динамичным. Уже на 49-й минуте Дубинчак упал в штрафной Ворсклы, но Козыряцкий пенальти в этой ситуации не усмотрел. Ответ Ворсклы был впечатляющим – на 52-й минуте Карека шикарно подал на Артура, но тот с нескольких метров умудрился не попасть в пустой гол ворот. На 56-й же полтавчане заработали второй пенальти благодаря игре Башлая рукой в ​​собственной штрафной. Вячеслав Шарпар подошел к "точке" и вывел свою команду вперёд – 1:2!

После забитого мяча гости прогнозируемо отошли назад, зная о проблемах Арсенала-Киев с созданием моментов. Этот ход был верным до последних 20 минут, когда хозяева несколько раз могли вырвать ничью: так, на 73-й после огромной суеты при угловом два удара по воротам заблокировали защитники Ворсклы, а на 79-й Янаков при подаче с фланга едва не закрутил мяч в дальнюю девятку. На 86-й рядом со штангой пробил Ковпак, но Василий Сачко намёков не понял – и через три минуты Арсенал-Киев заработал сомнительный, но пенальти. Сергей Вакуленко с "точки" переиграл Богдана Шуста и разрушил мечты "зелёно-белых" про верхнюю половину таблицы.

Таким образом, Ворскла набрала 29 очков и осталась за бортом первой шестёрки УПЛ. Арсенал-Киев с 12 зачётными баллами продолжил пребывание на дне турнирной таблицы.

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