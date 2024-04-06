Нападающий Болоньи Джошуа Зиркзее заинтересовал немало топ-клубов, в том числе и грандов АПЛ.

Зиркзее проводит впечатляющий сезон в Болонье, чем привлек внимание Арсенала и Манчестер Юнайтед, сообщает Mirror.

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Однако, сам нидерландец заинтересован в переходе в Милан и уже поручил своим представителям заняться переходом в стан "россонери". Добавляется, что Милан готов выплатить 42,9 млн фунтов стерлингов и права на Алексиса Салемакерса.

Заметим, что Зиркзее провел за Болонью 31 матч во всех соревнованиях, в которых отметился 11 голами и 6 ассистами.

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