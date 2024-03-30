“У Рафы есть клаусула на 175 миллионов. Тем более, он желает остаться в Милане. Ему здесь хорошо, он мог бы просить уйти, но на самом деле он этого не хочет. Пусть живет Леау в Милане.

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У Меньяна и Эрнандеса контракты до июня 2026 года. Постоянно ходят разговоры о продаже или покупке, но чаще всего именно игроки решают свое будущее. Тео и Майк – два чемпиона, мы надеемся, что они останутся с нами как можно дольше и снова изменят ситуацию в нашу пользу", – резюмировал Фурлани в интервью Gazzetta dello Sport .

Напомним, прошлым летом Милан был вынужден продать Сандро Тонали в Ньюкасл для улучшения финансового положения. Претендентов на нынешнее трио звезд также хватает – Челси, Реал, ПСЖ, Бавария и тому подобное.

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