"Золотое" время Милана вызывает ностальгию у многих поклонников футбола. Долгое время Андрей Шевченко был частью этой яркой истории, но не с его ухода началась эпоха упадка легендарных россонери.

"Когда я впервые его увидел, то подумал: "Что за "ботаника" вы мне привезли?" Но когда он начал работать с мячом, я понял, что это один из лучших футболистов, с которыми я работал".

Впечатлить Карло Анчелотти на первой тренировке удавалось далеко не всем, но Кака был особенным.

Таких рыцарей больше нет: благородный Пуйоль, трагедия Абидаля и победа в ЛЧ как начало борьбы за жизнь

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о гениальном хавбеке, который сумел затмить самого Роналду и преодолеть две английские преграды на пути к трофею мечты.

Дуэль ценой в финал

Полуфинал ЛЧ 2006/07 между Миланом и Манчестер Юнайтед – это противостояние, которого ждал весь футбольный мир. "Россонери" научились жить без Андрея Шевченко, который решил продолжить карьеру в Челси, и вполне даже успешно. Роль лидера команды перебрал на себя Кака, и засиял в ней так блестяще, что грусть по Шеве длительной не была.

В противоположном лагере Криштиану Роналду уничтожал всех соперников МЮ и неудержимой пулей мчался к рекордам и трофеям. Победа в Лиге чемпионов была планкой, которую ему предстояло покорить, и команда сэра Алекса выглядела идеальным механизмом, который сможет это воплотить. Цена дуэли – финал ЛЧ. Красивая история, аккурат для величия турнира.

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Первый матч состоялся на Олд Траффорд. Криш сразу показал, кто здесь хозяин – 1:0 уже на 6-й минуте. Но у Милана был Кака. Сначала бразилец сделал невероятно быстрый рывок, поиздевавшись с Хайнце, и сравнял счет. А в конце первого тайма сотворил вот этот шедевр, самостоятельно разобравшись с Флетчером, Хайнце и Эвра.

На дубль Кака двумя голами ответил Руни, МЮ вырвал победу 3:2. Но на Сан-Сиро "дьяволы" были разбиты 3:0. Начало избиению манкунианцев положил бразилец, а затем уничтожил оппонентов в центре поля. Роналду вообще не было видно – Гаттузо так его опекал, что тот и шагу не имел как ступить. Магия Кака сильнее суперсилы Криша – "россонери" в финале ЛЧ.

Месть Ливерпулю и скрытый гений

Финал в Афинах стал вершиной карьеры Филиппо Индзаги. Дубль нападающего стал вершиной его мечты, и неудивительно, что после матча почти все лавры достались ему.

Но настоящим героем того поединка был Кака. Усилий Алонсо, Джеррарда и Маскерано оказалось недостаточно, чтобы удержать скоростного и умного хавбека, а это один из лучших центральных треугольников в истории. Бразилец легко находил свободное пространство, создавал опасность у ворот Рейны и отдал шикарный ассист на Пиппо во время второго гола.

Кака был движущей силой того Милана, и победа в ЛЧ-2007 – его большая заслуга. Неудивительно, что Реал пытался во что бы то ни стало заполучить бразильца и объединить его с Роналду. К сожалению, после этого звезда хавбека начала медленно сходить за горизонт, но трудно переоценить тот вклад, который он сделал в наши воспоминания о турнире лучших команд Европы.