toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ

Арсенал и Челси посоревнуются за бразильского таланта Эмерсона

15:49 27 Читати українською
Арсенал и Челси посоревнуются за бразильского таланта Эмерсона
Эмерсон Апаресидо (справа) / Фото ФК Атлетико Минейро

Защитник Атлетико Минейро Эмерсон Апаресидо имеет шансы продолжить в карьеру в АПЛ.

Арсенал и Челси заинтересованы в подписании Эмерсона Апаресидо для усиления защитного звена, сообщает O Tempo.

Челси могут запретить осуществлять трансферы – очередные детали расследования Football Leaks

19-летний Эмерсон может уже летом переехать на Туманный Альбион, этому способствуют финансовые проблемы, которые сейчас переживает Атлетико Минейро.

В текущем сезоне бразильской Серии А он провел 19 матчей, став автором одного забитого мяча. На счету игрока также три матча за молодежную сборную Бразилии.

Теги
Челси Челси Атлетико Минейро Атлетико Минейро Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Эмерсон Апаресидо Эмерсон Апаресидо Арсенал Арсенал
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
25
мин
Бельгия
21:45
Исландия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук