Арсенал и Челси посоревнуются за бразильского таланта Эмерсона

Защитник Атлетико Минейро Эмерсон Апаресидо имеет шансы продолжить в карьеру в АПЛ.

Арсенал и Челси заинтересованы в подписании Эмерсона Апаресидо для усиления защитного звена, сообщает O Tempo.

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19-летний Эмерсон может уже летом переехать на Туманный Альбион, этому способствуют финансовые проблемы, которые сейчас переживает Атлетико Минейро.

В текущем сезоне бразильской Серии А он провел 19 матчей, став автором одного забитого мяча. На счету игрока также три матча за молодежную сборную Бразилии.