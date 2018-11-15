Арсенал та Челсі позмагаються за бразильського таланта Емерсона

Іспанія — 17:45 325
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Лунін став героєм цікавого челенджу в Twitter, потрапивши в компанію до Мбаппе, Санчо, Кімміха та інших молодих зірок
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Збірна України прибула у Словаччину на матч Ліги наційЗбірна України — 15:09 1145
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Грандіозні плани Баварії на літо розкриті – 200 млн євро, купівля зірок Бундесліги та туманне майбутнє ветеранівНімеччина — 14:17 2509
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Троє українців потрапили у топ-100 найкращих гравців Ліги ЄвропиЛіга Європи — 11:38 5418
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Менді вилетів через травму до кінця року – Зінченко зможе частіше грати за Ман Сіті, вболівальники довіряють українцюАнглія — 10:32 3345
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