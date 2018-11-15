Арсенал та Челсі позмагаються за бразильського таланта Емерсона

Захисник Атлетіко Мінейро Емерсон Апаресідо має шанси продовжити в кар'єру в АПЛ.

Арсенал та Челсі зацікавлені в підписанні Емерсона Апаресідо для підсилення захисної ланки, повідомляє O Tempo.

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19-річний Емерсон може вже влітку переїхати на Туманний Альбіон, цьому сприяють фінансові проблеми, які зараз переживає Атлетіко Мінейро.

В поточному сезоні бразильської Серії А він провів 19 матчів, ставши автором одного забитого м'яча. На рахунку гравця також три матчі за молодіжну збірну Бразилії.