Мікель Артета має намір підсилити захист "канонірів", адже через трансфери Томіясу та Тімбера в команді стало менше опцій для ротації, інформує The Athletic.

Челсі підписав юного хавбека – він приєднається до Мудрика і Ко влітку

Арсенал розглядає підписання Маттейса де Лігта з Баварії, проте перехід не може відбутись у січні через фінансовий fair-play. "Каноніри" ще будуть зобов'язані викупити Давіда Райю в Брентфорда за 27 млн євро. Наразі невідомо, у скільки обійдеться Де Лігт Арсеналу, але якщо підписати його не вийде, є кандидатура Ніко Шлоттербека з дортмундської Борусії.

Додамо, що де Лігт у поточному сезоні провів 11 матчів за Баварію, в яких відзначився 1 голами. Шлоттербек зіграв за Борусію Д 24 поєдинки у всіх змаганнях, записавши до свого активу гол та асист.

Мудрику готують незвичну позицію в Челсі, вирок Зінченку від легенди МЮ і фанатів – Англію запалив виступ українця