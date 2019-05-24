Арсенал хочет подписать Умтити, если Косьельни покинет клуб

Лондонский Арсенал уже определился с заменой для капитана Лорана Косьельни.

"Канониры" обратили внимание на центрбека Барселоны Самюэля Умтити, сообщает L'Equipe.

У Косьельни остался год действующего контракта, но он может покинуть Арсенал уже этим летом. Француз стремится к новому вызову в карьере, и клуб готов пойти ему навстречу.

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Заменой Косьельни может стать защитник Барселоны Умтити. Каталонцы могут продать игрока сборной Франции за 60 млн евро.

Косьельни выступает за Арсенал с 2010 года. За это время француз стал настоящим лидером команды и даже дослужился до капитанской повязки.

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