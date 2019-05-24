Арсенал хоче підписати Умтіті, якщо Кошельни покине клуб

Лондонський Арсенал вже визначився із заміною для капітана Лорана Кошельни.

"Каноніри" звернули увагу на центрбека Барселони Самюеля Умтіті, повідомляє L'Equipe.

У Кошельни залишився рік чинного контракту, але він може покинути Арсенал вже цього літа. Француз прагне нового виклику в кар'єрі, і клуб готовий піти йому назустріч.

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Заміною Кошельни може стати захисник Барселони Умтіті. Каталонці можуть продати гравця збірної Франції за 60 млн євро.

Кошельни виступає за Арсенал з 2010 року. За цей час француз став справжнім лідером команди і навіть дослужився до капітанської пов'язки.

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