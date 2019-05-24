Венгер планирует возвращение в футбол, но уже не в роли тренера

Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер намекнул, что может вернуться к активной футбольной деятельности.

Француз хочет вернуться в большой спорт, но не в роли тренера команды.

"Сначала я сказал, что снова буду тренировать. Затем я решил взять паузу на размышления. В конце концов, я пришел к выводу, что хочу делиться собственным опытом. Именно так можно приносить пользу в своей жизни. Я обязательно вернусь в футбол.

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У меня есть желание работать в футболе, но я еще не знаю, на какой должности. Я давно привык к подобной жизни, поэтому готов решить этот вопрос уже сейчас", – поделился мыслями Венгер со Sky Sports.

Напомним, 69-летний специалист уже 12 месяцев находится в творческом отпуске после ухода из лондонского Арсенала.

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