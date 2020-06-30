Арсенал хочет подписать лидера Вольфсбурга

Форвард соперника Шахтера в Лиге Европы Ваут Вегхорст может переехать на Туманный Альбион.

Нидерландский форвард немецкого Вольфсбурга Ваут Вегхорст попал в сферу интересов Арсенала, сообщает издание Bild.

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Лондонцы в летнее межсезонье планируют укрепить нападение и попытаются подписать нападающего соперника Шахтера в Лиге Европы. Ориентировочная стоимость футболиста – около 35 млн евро. Действующий контракт 27-летнего бомбардира с немецким клубом истекает в июне 2023 года.

"Канонирам" придется выдержать мощную конкуренцию с Ньюкаслом, который также планирует переманить нидерландца в свой лагерь.

Напомним, Вегхорст в текущем сезоне провел за свою команду 42 поединка во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 21,5 млн евро.

К слову, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы именно Вегхорст в компенсированное к первому тайму время не реализовал пенальти – форвард в стиле Дэвида Бекхэма или Джона Терри поскользнулся в момент удар и мяч полетел над воротами.

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