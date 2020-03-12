Кривцов сравнил лучшего бомбардира Вольфсбурга с легендарным форвардом

Защитник Шахтера Сергей Кривцов перед матчем против Вольфсбурга выделил самого опасного игрока в составе немецкой команды.

"Смотрели матчи Вольфсбурга, Вегхорста отдельно выделяли. По стилю игры он очень похож на Ибрагимовича – очень хорошо цепляется за мячи, действует в штрафной при фланговых передачах. Будет трудно, но попробуем с ним справиться.

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Конечно, хотелось бы дальше пройти и из-за очков в копилку Украины, нас могут вытеснить из этой гонки. Но будем стараться прибавлять", – сказал Кривцов Youtube-каналу Бомбардир.

Отметим, что в текущем сезоне Вегхорст сыграл за Вольфсбург 33 матча во всех турнирах и забил 15 голов. Это лучший показатель результативности в немецкой команде.

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