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Голландский день в Бундеслиге – нидерландцы повторили солидный рекорд. Сборной Украины стоит бояться?

17:19 29 Читати українською
Голландский день в Бундеслиге – нидерландцы повторили солидный рекорд. Сборной Украины стоит бояться?
Ваут Вегхорст запугивает Шахтер и сборную Украины / ФК Вольфсбург

Вчера главными героями немецкого первенства были легионеры из Нидерландов. Сыграет ли кто-то из них против сборной Украины на Евро-2020? Рассказываем.

13 июня голландские легионеры забили в Бундеслиге 6 голов. Это повторение рекорда – ранее нидерландцы забивали столько в немецкой элите за один день 29 ноября 2014-го, 14 февраля 2015-го и 18 мая 2019-го.

В главных ролях: Ваут Вегхорст, Дэви Классен, Бас Дост и Джошуа Зиркзее.

Ваут Вегхорст – лидер атак Вольфсбурга. Он отметился дублем в воротах Фрайбурга. Сначала замкнул прострел Штеффена, а затем, получив ногой по голове, с подбитым глазом реализовал пенальти. Команда не удержала созданный Вегхорстом гандикап и расписала ничью (2:2).

Вольфсбург – Фрайбург: голы Вегхорста (9 номер)

Вегхорст с 14 голами занимает 4 место в бомбардирской гонке Бундеслиги. Он постепенно набирает форму после карантина. В августе Вауту еще играть против Шахтера в Лиге Европы. 27-летний центрфорвард имеет хорошие шансы поехать на Евро. Рональд Куман осенью вернул его в сборную и послал вызов на мартовские спарринги, которые не состоялись.

Вегхорст: Нидерландам будет нелегко против Украины на Евро, но шансы есть

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Дэви Классен – одно из немногих светлых пятен Вердера. Футболист с лидерскими качествами, который пытается удержать бременцев в элите. В этом туре два эффектных гола Классена помогли Вердеру разбить Падерборн (1:5).

Дэви откликнулся на подачу Гебре Селассие и головой метров с 13 переправил мяч в ворота. В конце первого тайма нидерландец ударом в касание вогнал сферу в ближний угол, результативно завершив наигранный стандарт.

Падерборн – Вердер: голы Классена (30 номер)

Классен в последний раз играл за национальную сборную еще в 2017-м. После перехода из Аякса в Эвертон он потерял место в основной обойме "оранье". Предпосылок для возвращения минимум – на его позиции есть более молодые и более сильные исполнители.

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Бас Дост – форвард ротации в Айнтрахте. Вчера он впервые за последние 5 матчей провел на поле более тайма. И не зря Ади Хюттер держал опытного нападающего на поле Олимпиаштадиона.

Под занавес первого тайма Дост заработал удаление для соперника (вырывался один на один с голкипером), а на старте второго – сравнял счет и положил начало камбэку. В итоге Франкфурт разгромил Герту (1:4).

Герта – Айнтрахт: гол Доста (9 номер)

В сборной Нидерландов увидеть Доста шансов нет. Он еще два года назад завершил международную карьеру, мотивируя это решение отсутствием успехов с национальной командой (за все время забил один гол).

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Джошуа Зиркзее – юный талант Баварии. Форварду только исполнилось 19 лет, а Ханси Флик уже активно подпускает его к первой команде. Как только у Левандовски травма или дисквалификация – Зиркзее получает свой шанс в основе. И использует его сполна (с декабря настрелял 4 гола).

Так произошло и в эту субботу. Роберт перебрал желтых карточек, а Джошуа вышел на топ-матч против Гладбаха с первых минут и открыл счет во встрече. Воспользовавшись ошибкой Зоммера, уверенно пробил по пустым воротам. Благодаря Зиркзее Бавария выиграла важный поединок (2:1) и приблизилась к чемпионству.

Бавария – Боруссия М: гол Зиркзее (35 номер)

Зиркзее пока не вызывался в национальную сборную. Правда, с момента его расцвета "оранье" еще ни разу не собирались. Джошуа играет за Нидерланды U-19 и должен получить приглашение из молодежки.

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