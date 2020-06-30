Арсенал хоче підписати лідера Вольфсбурга

Форвард суперника Шахтаря у Лізі Європи Ваут Вегхорст може переїхати на Туманний Альбіон.

Нідерландський форвард німецького Вольфсбурга Ваут Вегхорст потрапив до сфери інтересів Арсенала, повідомляє видання Bild.

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Лондонці у літнє міжсезоння планують зміцнити лінію атаки і спробують підписати нападника суперника Шахтаря у Лізі Європи. Орієнтовна вартість футболіста – близько 35 млн євро. Чинний контракт 27-річного бомбардира з німецьким клубом спливає у червні 2023 року.

"Канонірам" доведеться витримати потужну конкуренцію з Ньюкаслом, який також планує переманити нідерландця до свого табору.

Нагадаємо, Вегхорст у поточному сезоні провів за свою команду 42 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив 20 голів і віддав 5 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює його у 21,5 млн євро.

До слова, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи саме Вегхорст у компенсований до першого тайму час не реалізував пенальті – форвард у стилі Девіда Бекхема чи Джона Террі послизнувся в момент удар і м'яч полетів над воротами.

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