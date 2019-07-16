Арсенал готовий продати Кошельни за 10 мільйонів євро – капітан хоче піти безкоштовно

Захисник Арсенала Лоран Кошельни може змінити клуб найближчим часом.

Арсенал готовий продати захисника Лорана Кошельни, який відмовився від поїздки з командою в передсезонне турне по США, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією джерела, Каноніри хочуть отримати за свого капітана 10 мільйонів євро. Інтерес до Кошельни проявляють Ренн, Бордо і Ліон.

При цьому 35-річний француз, чий контракт з командою розрахований ще на один сезон, хоче піти безкоштовно і повернутися в чемпіонат Франції.

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У минулому сезоні захисник провів за Арсенал 30 матчів, відзначившись 3 голами. Француз пропустив першу частину сезону через травму.