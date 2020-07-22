Арсенал готов предложить заоблачную зарплату, чтобы удержать Обамеянга

Арсенал готов выплачивать 250 тысяч фунтов в неделю Обамеянгу, если тот продлит контракт с "канонирами", сообщает The Telegraph.

Арсенал попытается подписать Депая – соперник сборной Украины может стать заменой звездным форвардам

Отмечается, что в подписании нового соглашения с форвардом заинтересован лично главный тренер клуба Микель Артета, с которым у игрока хорошие отношения. Ранее сообщалось, что Обамеянг требовал у Арсенала 3-летний контракт с зарплатой именно в 250 тысяч фунтов в неделю.

К слову, Пьер-Эмерик провел 42 поединка в составе Арсенала, записав в свой актив 25 голов и 2 ассиста.

Арсенал – Ман Сити: Обамеянг выводит Лондон в финал Кубка, прогресс "гуннеров" на фоне тусклых грандов и невнятный Менди