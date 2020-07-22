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Арсенал готов предложить заоблачную зарплату, чтобы удержать Обамеянга

18:12 - Читати українською
Арсенал готов предложить заоблачную зарплату, чтобы удержать Обамеянга
Пьер-Эмерик Обамеянг / фото ФК Арсенал

Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в лондонском клубе.

Арсенал готов выплачивать 250 тысяч фунтов в неделю Обамеянгу, если тот продлит контракт с "канонирами", сообщает The Telegraph.

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Отмечается, что в подписании нового соглашения с форвардом заинтересован лично главный тренер клуба Микель Артета, с которым у игрока хорошие отношения. Ранее сообщалось, что Обамеянг требовал у Арсенала 3-летний контракт с зарплатой именно в 250 тысяч фунтов в неделю.

К слову, Пьер-Эмерик провел 42 поединка в составе Арсенала, записав в свой актив 25 голов и 2 ассиста.

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Теги
Англия Арсенал Арсенал Пьер-Эмерик Пьер-Эмерик Обамеянг
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