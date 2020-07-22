Арсенал готовий запропонувати захмарну зарплату, аби втримати Обамеянга

Арсенал готовий виплачувати 250 тисяч фунтів на тиждень Обамеянгу, якщо той продовжить контракт з "канонірами", повідомляє The Telegraph.

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Зазначається, що у підписанні нової угоди з форвардом зацікавлений особисто головний тренер клубу Мікель Артета, з яким у гравця хороші відносини. Раніше повідомлялося, що Обамеянг вимагав у Арсенала 3-річний контракт із зарплатою саме в 250 тисяч фунтів на тиждень.

До слова, П'єр-Емерік провів 42 поєдинки у складі Арсенала, записавши до свого активу 25 голів та 2 асисти.

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