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Арсенал попытается подписать Депая – соперник сборной Украины может стать заменой звездным форвардам

1 июля 23:50 - Читати українською
Арсенал попытается подписать Депая – соперник сборной Украины может стать заменой звездным форвардам
Мемфис Депай / Фото ФК Лион

Нападающий Лиона и сборной Нидерландов Мемфис Депай может вернуться на Туманный Альбион.

Главный тренер Арсенала Микель Артета заинтересован в услугах Депая, сообщает Le 10 Sport.

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В лагере "канониров" видят в 26-летнем нидерландце достойную замену форвардам лондонцев Обамеянгу и Александру Ляказетту, если кто-то из последних решит покинуть Арсенал.

В прошлом сезоне Лиги 1 Депай провел 13 матчей, в которых отметился 9-ю голами и тремя ассистами. Напомним, Мемфис имеет опыт выступлений в АПЛ, в 2015-2017 годах он защищал цвета Манчестер Юнайтед.

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