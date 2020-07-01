Арсенал попытается подписать Депая – соперник сборной Украины может стать заменой звездным форвардам

Нападающий Лиона и сборной Нидерландов Мемфис Депай может вернуться на Туманный Альбион.
Главный тренер Арсенала Микель Артета заинтересован в услугах Депая, сообщает Le 10 Sport.
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В лагере "канониров" видят в 26-летнем нидерландце достойную замену форвардам лондонцев Обамеянгу и Александру Ляказетту, если кто-то из последних решит покинуть Арсенал.
В прошлом сезоне Лиги 1 Депай провел 13 матчей, в которых отметился 9-ю голами и тремя ассистами. Напомним, Мемфис имеет опыт выступлений в АПЛ, в 2015-2017 годах он защищал цвета Манчестер Юнайтед.
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