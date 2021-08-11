"Канониры" близки к подписанию Арона Рэмсдейла из Шеффилд Юнайтед, сообщает Football London.

Арсенал и Эвертон поборются за звездочку Шальке

По итогам прошлого сезона "клинки" вылетели из АПЛ, однако их голкипер был чуть ли не единственным светлым пятном. Сумма трансфера 23-летнего вратаря составит около 24 млн фунтов. Такие расходы Арсенала кажутся несколько странными, ведь у лондонцев есть надежный Бернд Лено.

Добавим, что Рэмсдейл был в заявке сборной Англии на Евро-2020, правда, не сыграл ни минуты.

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