Американец попал на радары двух английских клубов, сообщает The Star.

Сборная США завоевала Золотой кубок КОНКАКАФ – принципиальный оппонент одолен в овертайме

На Хоппе давно охотится Эвертон. Теперь же конкуренцию "ирискам" собрался составить Арсенал. Вылетевший во Вторую Бундеслигу Шальке готов отпустить таланта в летнее трансферное окно за приемлемые отступные.

К слову, в сезоне 2020/21 Мэтью Хоппе провел 22 матча в чемпионате Германии, в которых забил 6 мячей. В составе сборной США на Золотом кубке КОНКАКАФ сыграл 5 поединков (1 гол).

Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря