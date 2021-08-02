Арсенал и Эвертон поборются за звездочку Шальке
Нападающий Шальке из Гельзенкирхена Мэтью Хоппе получил шанс продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Американец попал на радары двух английских клубов, сообщает The Star.
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На Хоппе давно охотится Эвертон. Теперь же конкуренцию "ирискам" собрался составить Арсенал. Вылетевший во Вторую Бундеслигу Шальке готов отпустить таланта в летнее трансферное окно за приемлемые отступные.
К слову, в сезоне 2020/21 Мэтью Хоппе провел 22 матча в чемпионате Германии, в которых забил 6 мячей. В составе сборной США на Золотом кубке КОНКАКАФ сыграл 5 поединков (1 гол).
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