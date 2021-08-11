Арсенал готовий віддати 24 мільйони фунтів за резервного голкіпера
20:13 - Читать на русском
Арсенал вирішив серйозно витратитися для підвищення конкуренції у голкіперській ланці.
"Каноніри" близькі до підписання Арона Ремсдейла з Шеффілд Юнайтед, повідомляє Football London.
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За підсумками минулого сезону "клинки" вилетіли з АПЛ, однак їхній голкіпер був ледь не єдиною світлою плямою. Сума трансферу 23-річного воротаря складе близько 24 млн фунтів. Такі витрати Арсенала здаються дещо дивними, адже у лондонців є надійний Бернд Лєно.
Додамо, що Ремсдейл був у заявці збірної Англії на Євро-2020, щоправда, не зіграв жодної хвилини.
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