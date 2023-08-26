Арсенал зустрічався з Фулхемом у матчі 3-го туру АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

"Каноніри" вперше втратили очки в АПЛ. Вже на першій хвилині зустрічі Арсенал пропустив гол у свої ворота після невдалої гри Сака. Тривалий час лондонцям не вдавалося відзначитися попри те, що команда Артети створила велику кількість моментів. Забити вдалося тільки наприкінці зустрічі. Сака і Нкетія записали у свій актив по голу, втім, втримати переможний результат не вдалося. До слова, українець Олександр Зінченко з'явився на полі на 56 хвилині.

Арсенал у більшості втратив перемогу над Фулхемом – повноцінне повернення Зінченка, джокери Артети без підтримки

Арсенал посідає наразі другу сходинку, маючи в своєму активі сім балів після трьох турів. Фулхем з чотирма очками перебуває на 11 місці.