Брентфорд після погрому червоних манчестерців несподівано вперше поступився (Фулхему). Команда Миколенка, який традиційно грає в основі, набрала лише 1 бал за перші 3 тури. Матч, як і онлайн-трансляція Брентфорд – Евертон на "Футбол 24", стартував о 17:00. Команди жваво почали з перших хвилин, стабільно обмінюючись ударами. Мбеумо випустили у штрафному – промах. Гордон кілька разів пристрілявся. Тарковскі з меж воротарського не зміг прошити Райю. Єнсен поцілив у стійку метрів з 20. А потім прекрасний дальній пас з глибини від Коуді розрізав захисні лінії Брентфорда. Гордон ідеально впіймав м'яч і розібрався з голкіпером.

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Нереальний момент втрачають господарі. Паттерсон подарував Генрі можливість подати з лівого флангу. Тоні розстрілював головою в стійку з кількох метрів. Вісса добивав у практично незахищені ворота, але снаряд звалився з ноги. Мбеумо дозволяють пробивати без перешкод з вбивчої дистанції – Пікфорд тягне намертво. Ще одна спроба француза у вигідній позиції після ефектно розписаної триходівки з відіграним Миколенком на початку. "Бджілки" викручують свої удари прицільно, але з мінімальними промахами. Миколенко класно вирвався у штрафний під чергове закидання партнерів зі своєї половини, прийняв на груди і відразу ж покотив Гордону. Ентоні пробив у голкіпера.

Ньоргор, розвертаючись, у падінні поцілив у поперечину. Гордон пробивав з центру штрафного, Райя парирував, але Миколенко міг добивати. Український вінгбек трохи забарився з ривком і втратив чудову нагоду забити – стовідсотковий момент для Віталія. Миколенко один проти двох суперників при подачі господарів. Не може екс-динамівець завадити удару впритул, але черговий сейв Пікфорда рятує ситуацію. Грей завозився у штрафному і втратив шанс вийти на голкіпера Брентфорда. Захоплені англійські коментатори відзначають "блискучий підкат" Миколенка, який не дає пройти супернику.

Усе глибше сидить Евертон. Важко відбиваються гості, а Лемпард поглядає на годинник. Закономірно, що "іриски" пропускають. Без перешкод проходить скидання на Янельта, який замикає дальню стійку. Завинив тут Миколенко, відверто завинив. Віталій залишився у воротарському, коли всі партнери вийшли, відтак VAR не знаходить офсайду. Ще й не дограє українець, на 86 хвилині його замінив Вінагре. Евертон набирає 2 очки, і це менше навіть, ніж набрав Борнмут, який пропустив 16 голів за останні 3 матчі. Команда Миколенка посідає останю рятівну позицію (17), але у Вест Хема і Вулверхемптона 28 серпня буде шанс потіснити "ірисок". Брентфорд спокійно почувається на 9 місці, записавши до свого активу 5 балів.

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