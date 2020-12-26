Арсенал – Челси: онлайн-трансляция матча АПЛ
19:25 - Читати українською
Арсенал в рамках 15-го тура АПЛ принимает Челси. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 15-го тура АПЛ Арсенал – Челси начался в 19:30 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на "Setanta Sports", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Арсенал:
Челси:
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