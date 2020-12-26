Арсенал – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ
19:25 - Читать на русском
Арсенал в рамках 15-го туру АПЛ приймає Челсі. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 15-го туру АПЛ Арсенал – Челсі розпочався о 19:30 за київським часом. Відеотрансляція доступна на "Setanta Sports", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Арсенал:
Челсі:
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