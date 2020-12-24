Как известно, немецкие и французские СМИ почти одновременно сообщили об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера ПСЖ. Клуб пока не подтвердил уход специалиста.

ПСЖ уволил Тухеля после победы 4:0, – Bild

Однако, как сообщает журналист Кристиан Фальк в своем Twitter, Тухель стремится трудоустроиться в АПЛ. В частности, 47-летний немец готов возглавить один из двух английских грандов – Манчестер Юнайтед или Арсенал, которые сейчас идут 3 и 15 соответственно в турнирной таблице.

Заметим, Тухель возглавил ПСЖ в 2018 году. Под его руководством парижане дважды стали чемпионами Франции, а также выиграли Кубок, Кубок лиги и два Суперкубка страны. В прошлом сезоне команда добралась до финала Лиги чемпионов. До этого Томас тренировал Боруссию Д и Майнц.

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