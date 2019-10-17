Арсенал может назначить Юнгберга главным тренером

Арсенал уже начал рассматривать потенциальных кандидатов на замену Унаи Эмери.

Унаи Эмери может быть уволен с поста главного тренера Арсенала. На замену испанскому специалисту "канониры" рассматривают кандидатуру легенды клуба Фредди Юнгберга, сообщает The Athletic.

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42-летний специалист сейчас работает помощником Эмери. Юнгберг защищал цвета Арсенала в 1998-2007 годах. Также швед успел поработать в тренерском штабе Вольфсбурга.

После 8-ми туров АПЛ Арсенал находится на 3-м месте, имея в активе 15 очков.

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