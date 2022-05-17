Арсенал после поражения от Тоттенхэма в дерби и последующей победы "шпор" над Бёрнли опустился на пятую позицию, потеряв прописку в зоне ЛЧ. Впрочем, всё ещё можно было исправить – для этого необходимо было лишь выиграть в Ньюкасле. "Сороки" все свои задачи в чемпионате решили, а "канониры" традиционно играют против них успешно (за последние 7 матчей они даже не пропускали от них голов). Финальный результат казался очевидным.

Преданные болельщики Арсенала понимали, что именно с этим Ньюкаслом может быть очень сложно, но действительность превзошла даже самые худшие ожидания. Микель Артета в первом тайме сознательно отдал инициативу, попытавшись адаптироваться под стиль Эдди Хау – к перерыву гости владели мячом 33% игрового времени. Никакой выгоды из этого "канониры" не получили. Они не создали ни одного интересного момента у ворот Дубравки. Единственным футболистом Ньюкасла, которому было тяжело против лондонцев, стал Каллум Уилсон – ему выбили зуб.

Хозяева конвертировали своё доминирование в несколько очень опасных эпизодов, а первый из них подарили сами "пушкари" – это Габриэл на 9-й минуте отдал неудачный пас в собственные ворота. Ремсдейл едва успел в мяч. На 18-й центрбек отправился, выбив сферу после острого прострела Лонгстаффа, который отбил голкипер перед собой. Лучший момент имел Сен-Максимен, который на 36-й минуте сместился с левого фланга в центр и бахнул под ближнюю штангу. Ремсдейл парировал.

Отдыхать команды отправились при нулях на табло. Во втором же тайме ничего особенно не изменилось – Ньюкасл настойчиво лез вперёд, а Арсенал отвечал грубыми фолами. В частности, сразу после перерыва Нкетия так ударил Шера локтем в голову, что тот потерял сознание. Фабиана пришлось заменить. Моментов же у гостей не возникало, так что Микель Артета на 53-й минуте заменил Мартинелли, выпустив Смита-Роу.

Ещё через три минуты "сороки" наказали соперника за бездарный футбол: Жоэлинтон прорвался левым флангом и исполнил прострел на ближнюю штангу, а Уайт при попытке помешать замыканию от Уилсона подрезал мяч в собственные ворота – 1:0! Арсенал ответил никудышным выстрелом Тавареша в небо, а Микель Артета на 62-й выпустил вместо него Ляказетта.

Забегая вперёд, скажем, что Александру разбили голову – и это было самое яркое появление атакующих футболистов Арсенала в телевизионной трансляции. Лондонцы, конечно, прибавили в активности и начали долго катать мяч, однако игру контролировал Ньюкасл. И не просто контролировал, а регулярно обострял ситуацию на поле! В частности, уже на 63-й минуте Уилсон отклеился от опеки Уайта и бахнул с линии штрафной, замыкая навес Гимараеша – вышло над перекладиной!

На 73-й Каллум снова мог забить, однако его выстрел после передачи от Альмирона прошёл на дальней девяткой. На 80-й "сороки" выскочили в контратаку 2-в-1, завершив её мощным ударом Фрейзера по позиции Ремсдейла, а на 82-й Каллум попытался перебросить Аарона из центра поля – впрочем, мяч прошёл в сантиметрах от правой штанги! В конце концов, на 85-й Ньюкасл таки добил беспомощное тело: Уилсон благодаря ошибке Соареша при организации офсайда выскочил один на один, Рэмсдейл выбил мяч из-под его ног, а Бруну Гимараеш, подхватив его, расстрелял ворота – 2:0!

Этот гол поставил точку как на встрече, так и в перспективах Арсенала на Лигу чемпионов. "Канониры" остались на пятой позиции с отставанием от Тоттенхэма в два очка. Спасти прописку в топ-4 практически нереально – в последнем туре "шпоры" сыграют против Норвича, в то время как Арсенал встретится с очень мотивированным Эвертоном. Нюкасл же отпраздновал первую за четыре года (и 8 матчей) победу над "пушкарями".