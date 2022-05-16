Арсенал після поразки від Тоттенхема в дербі й подальшої перемоги "шпор" над Бернлі опустився на п'яту позицію, втративши прописку в зоні ЛЧ. Втім, все ще можна було виправити – для цього було необхідно лишень виграти у Ньюкаслі. "Сороки" всі свої завдання у чемпіонаті вирішили, а "каноніри" традиційно грали проти них успішно (за останні 7 матчів вони навіть не пропускали від них голів). Фінальний результат здавався очевидним.

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Віддані вболівальники Арсенала розуміли, що конкретно з цим Ньюкаслом може бути дуже важко, але реальність перевершила навіть найгірші очікування. Мікель Артета у першому таймі свідомо віддав ініціативу, спробувавши адаптуватись під стиль Едді Хау – до перерви гості володіли м'ячем всього 33% ігрового часу. Жодного зиску з цього "каноніри" не отримали. Вони не створили жодного цікавого моменту біля воріт Дубравки. Єдиним футболістом Ньюкасла, якому було важко проти лондонців, став Каллум Вілсон – йому вибили зуб.

Господарі ж конвертували своє домінування у кілька дуже небезпечних епізодів, а перший з них подарували самі "гармаші" – це Габріел на 9-й хвилині віддав невдалий пас у власні ворота. Ремсдейл ледве встиг до м'яча. На 18-й центрбек виправився, вибивши сферу після гострого прострілу Лонгстаффа, який голкіпер відбив перед собою. Найкращий же момент мав Сен-Максімен, який на 36-й хвилині змістився з лівого флангу в центр і бахнув під ближню стійку. Ремсдейл парирував.

Відпочивати команди відправились за нулів на табло. В другому ж таймі нічого особливо не змінилось – Ньюкасл настирно ліз уперед, а Арсенал відповідав грубими фолами. Зокрема, одразу по перерві Нкетія так вдарив Шера ліктем у голову, що той втратив свідомість. Фабіана довелося замінити. Моментів же у гостей не виникало, тож Мікель Артета на 53-й хвилині замінив Мартінеллі, випустивши Сміта-Роу.

Ще через три хвилини "сороки" таки покарали суперника за бездарний футбол: Жоелінтон прорвався лівим флангом і вивконав простріл на ближню стійку, а Вайт при спробі завадити замиканню від Вілсона підрізав м'яч у власні ворота – 1:0! Арсенал відповів нікудишнім пострілом Тавареша у небо, а Мікель Артета на 62-й випустив замість нього Ляказетта.

Забігаючи наперед, скажемо, що Александру розбили голову – і це була найяскравіша поява атакувальних футболістів Арсенала у телевізійній трансляції. Лондонці, звісно, додали в активності й почали довго катати м'яч, однак гру контролював Ньюкасл. І не просто контролював, а регулярно загострював ситуацію на полі! Зокрема, вже на 63-й хвилині Вілсон відклеївся від опіки Вайта й бахнув з лінії штрафного, замикаючи навіс Гімараєша – вийшло над поперечкою!

На 73-й Каллум знову міг забити, однак його постріл після передачі від Альмірона пройшов на дальньою дев'яткою. На 80-й "сороки" вискочили в контратаку 2-в-1, завершивши її потужним ударом Фрейзера по позиції Ремсдейла, а на 82-й Каллум спробував перекинути Аарона з центру поля – втім, м'яч промайнув у сантиметрах від правої стійки!

Зрештою, на 85-й Ньюкасл таки добив безпорадне тіло: Вілсон завдяки помилці Соареша при організації офсайду вискочив віч-на-віч, Ремсдейл вибив м'яч з-під його ніг, а Бруну Гімараєш, підхопивши його, розстріляв ворота – 2:0!

Цей гол поставив крапку як у зустрічі, так і в перспективах Арсенала на Лігу чемпіонів. "Каноніри" залишились на п'ятій позиції з відставанням від Тоттенхема у два очки. Врятувати прописку в топ-4 практично нереально – в останньому турі "шпори" зіграють проти Норвіча, в той час як Арсенал зустрінеться з надзвичайно вмотивованим Евертоном. Ньюкасл же відсвяткував першу за чотири роки (і 8 матчів) перемогу над "гармашами".

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