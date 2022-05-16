Темнокожим игрокам Брентфорда испортили настроение после победы над Эвертоном (3:2) в 37 туре АПЛ.

Защитник Рико Генри и нападающий Айвен Тоуни пожаловались на расистские оскорбления со стороны фанатов "ирисок", сообщает Sky Sports.

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Пострадали не только игроки Брентфорда, но и члены их семей. Генри взбешен, что его мама сидела на трибунах и была вынуждена слушать отвратительные вещи от болельщиков Эвертона. Мерсисайдский клуб сразу осудил расистские действия своих поклонников и пообещал приложить усилия, чтобы найти виновных.

Напомним, Тоуни имел конфликт и прямо на поле. Форвард Брентфорда сцепился с Виталием Миколенко, получил от украинца легкий удар в лицо, но оба избежали наказания.

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