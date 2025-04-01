Чемпионат Англии, 30-й тур

Арсенал – Фулхэм – 2:1

Голы: Мерино, 38, Сака, 73 – Муниз, 90+4

Вулверхэмптон – Вест Хэм – 1:0

Голы: Ларсен, 21

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Александр Зинченко начал матч на скамейке запасных. То же касается и звездного вингера "канониров" Букайо Саки – англичанин восстановился после травмы, но тоже остался в резерве. Арсенал ожидаемо активнее начал игру, и уже на 6-й минуте Деклан Райс имел шанс отличиться, но его удар заблокировал защитник.

На 37-й минуте Арсенал вышел вперед: Нванери отдал пас на Мернио, а тот из пределов штрафной пробил в левый нижний угол. Эдегор также мог отличиться, но защитники успели заблокировать удар.

После перерыва Арсенал создал множество моментов для изменения счета, однако то голкипер спасал, то мяч летел мимо ворот. На 66-й минуте на поле вместо Нватены вышел Букайо Сака, который в последний раз играл в декабре 2024 года. Возвращение англичанина стало чрезвычайно результативным: на экваторе второго тайма вингер отметился голом, замкнув головой подачу от Мартинелли – 2:0!

До конца игры обе команды имели великолепные моменты, однако счет изменился в пользу Фулхэма. Этот гол не помешал победе "канониров" – 2:1. Зинченко на поле так и не появился.

Матч Вулверхэмптон – Вест Хэм также активнее начали хозяева. Уже на 21-й минуте им удалось отправить мяч в ворота соперника: Ларсен с границы штрафной пробил, и мяч рикошетом залетел в сетку. Уже через мгновение Вулверхэмптон едва не удвоил преимущество, но пушечный выстрел Гомеса попал в перекладину.

Второй тайм был полон возможностей, однако команды больше не забивали. Финальный свисток зафиксировал победу Вулверхэмптона.

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