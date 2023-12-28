Арсенал – Вест Хэм: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко в основе
21:19 - Читати українською
Арсенал в рамках 19-го тура АПЛ 2023/24 принимает Вест Хэм. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 19-го тура АПЛ 2023/24 между Арсеналом и Вест Хэмом начнется в 22:15 по киевскому времени. Трансляция доступна на Setanta Sports. Александр Зинченко начнет встречу в основном составе.
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Стартовые составы
Арсенал:
Вест Хэм:
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