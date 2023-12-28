Арсенал – Вест Хем: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко в основі
21:18 - Читать на русском
Арсенал в рамках 19-го туру АПЛ 2023/24 приймає Вест Хем. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 19-го туру АПЛ 2023/24 між Арсеналом і Вест Хемом розпочнеться о 22:15 за київським часом. Трансляція доступна на Setanta Sports. Олександр Зінченко розпочне зустріч у основному складі.
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Стартові склади
Арсенал:
Вест Хем:
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