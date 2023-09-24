Арсенал открыл счет в середине первого тайма. Ромеро неудачно подставился под удар Саки, срезав мяч в свои ворота. Тоттенхэм успел ответить до перерыва. Мэддисон "продавил" Саку на фланге и прострелом нашел Сона.

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После перерыва история повторилась. Арсенал снова получил преимущество благодаря Ромеро, сыгравшему рукой в штрафной. Сака четко пробил с пенальти. Не прошло и 2 минут, как Жоржиньо любезно позволил Тоттенхэму восстановить равновесие. Мэддисон поймал итальянца на неуклюжем дриблинге и снова ассистировал Сону. 2:2 – команды Северного Лондона продолжают идти без поражений, но дали конкурентам немного оторваться.