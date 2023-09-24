Арсенал та Тоттенхем поділили очки у 6 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Арсенал відкрив рахунок в середині першого тайму. Ромеро невдало підставився під удар Саки, зрізавши м'яч у власні ворота. Тоттенхем встиг відповісти до перерви. Меддісон "прочавив" Саку на фланзі і прострілом знайшов Сона.

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По перерві історія повторилась. Арсенал знову отримав перевагу завдяки Ромеро, який зіграв рукою у карному майданчику. Сака чітко пробив з пенальті. Не минуло й 2 хвилин, як Жоржінью люб'язно дозволив Тоттенхему відновити перевагу. Меддісон піймав італійця на незграбному дриблінгу і вдруге асистував Сону. 2:2 – команди Північного Лондона продовжують йти без поразок, але дали конкурентам трішки відірватись.