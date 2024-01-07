Арсенал – Ливерпуль: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Кубка Англии – печальный вердикт для Зинченко
17:41 - Читати українською
Арсенал в рамках 1/32 финала Кубка Англии принимает Ливерпуль. Информация о стартовых составах и онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".
завершено
Якуб Кивиор 80’
Луис Диас 90+5’
80’ Якуб Кивиор
90+5’ Луис Диас
Матч 1/32 финала Кубка Англии между Арсеналом и Ливерпулем начнется в 18:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на Setanta Sports. Александр Зинченко готовился к игре, но тренерский штаб не взял его даже к заявку. Очевидно, украинца до сих пор тревожит травма икроножной мышцы.
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Стартовые составы
Арсенал:
Ливерпуль:
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