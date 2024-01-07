Арсенал в рамках 1/32 финала Кубка Англии принимает Ливерпуль. Информация о стартовых составах и онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1/32 финала Кубка Англии между Арсеналом и Ливерпулем начнется в 18:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на Setanta Sports. Александр Зинченко готовился к игре, но тренерский штаб не взял его даже к заявку. Очевидно, украинца до сих пор тревожит травма икроножной мышцы.

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Стартовые составы

Арсенал:

Ливерпуль:

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