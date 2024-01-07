Арсенал в рамках 1/32 фіналу Кубка Англії приймає Ліверпуль. Інформація про стартові склади та онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 1/32 фіналу Кубка Англії між Арсеналом і Ліверпулем розпочнеться о 18:30 за київським часом. Телетрансляція доступна на Setanta Sports. Олександр Зінченко готувався до гри, але тренерський штаб не взяв його навіть до заявки. Вочевидь, українця досі тривожить травма литкового м'яза.

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Стартові склади

Арсенал:

Ліверпуль:

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