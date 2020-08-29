Наставник Арсенала Микель Артета эмоционально отреагировал на победу своих подопечных в Суперкубке Англии.

"Я так счастлив! Я знал, что нас ждет серьезное испытание. Спасибо ребятам за выступление.

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Мужество команды – самое радостное, что было в матче. То, как агрессивно мы играли без мяча, как мы разбивали давление Ливерпуля. Я знал, что во втором тайме будет трудно. Это добавляет уверенности. Меня радует, что мы не уступаем такому сопернику в финале.

Важные матчи, ключевые моменты, большие игроки. Обамеянг по-настоящему хорошо отреагировал на такое давление. Он был прекрасным в финале Кубка Англии и сегодня", – цитирует Артету BT Sport.

Напомним, уже 12 сентября стартует новый сезон АПЛ, в прошлогоднем розыгрыше Арсенал финишировал на 8-й строчке.

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