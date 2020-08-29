Наставник Арсенала Мікель Артета емоційно відреагував на перемогу своїх підопічних у Суперкубку Англії.

"Я такий щасливий! Я знав, що на нас чекає серйозне випробування. Спасибі хлопцям за виступ.

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Мужність команди – найрадісніше, що було в матчі. Те, як агресивно ми грали без м'яча, як ми розбивали тиск Ліверпуля. Я знав, що у другому таймі буде важко. Це додає впевненості. Мене тішить, що ми не поступаємося такому супернику в фіналі.

Важливі матчі, ключові моменти, великі гравці. Обамеянг по-справжньому добре відреагував на такий тиск. Він був прекрасним у фіналі Кубка Англії і сьогодні", – цитує Артету BT Sport.

Нагадаємо, вже 12 вересня стартує новий сезон АПЛ, у минулорічному розіграші Арсенал фінішував на 8-й сходинці.

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