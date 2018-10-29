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Арсенал – Лестер – 3:1 – видео голов и обзор матча

23 октября 08:21 321 Читати українською
Арсенал – Лестер – 3:1 – видео голов и обзор матча
Арсенал – Лестер / Фото ФК Арсенал

Арсенал на классе победил Лестер. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Лестер активно начал игру и заставил хозяев прижаться к своим воротам. Но гости были настойчивы и открыли счет благодаря автоголу Бельерина. Однако еще до перерыва "канониры" выровняли положение.

Арсенал победил Лестер и одержал десятую победу подряд во всех турнирах

Во втором тайме вышел джокер лондонцев – Обамеянг, который через 2 минуты после выхода на поле вывел Арсенал вперед, а еще через 3 минуты установил окончательный счет.

Арсенал возвращает себе "историческое" 4-е место турнирной таблицы АПЛ.

Чемпионат Англии 2018/19, 9 тур

Арсенал – Лестер – 3:1

Голы: Озил, 45, Обамеянг, 63, 66 – Бельерин, 31 (аг)

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия9 турЭмирейтс (Лондон)

Арсенал - Лестер Сити: Понедельник 22 октября 2018

Арсенал
Матч окончен
3 : 1
Лестер Сити
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