Арсенал победил Лестер и одержал десятую победу подряд во всех турнирах

В матче 9 тура Арсенала удалось осуществить камбэк в матче с Лестером и вернуться на четвертое место в чемпионате.

Лестер активно начал игру и Ихеаначо имел два прекрасных шанса, однако в первом случае защитники заблокировали удар, а во втором спас Лено. Однако голкипер не смог спасти после срезки Бельерина, который пытался заблокировать прострел Чилвелла. Но еще до перерыва "канониры" сравняли счет. Бельерин исправился за тот эпизод, отдав точно на Озила на линию штрафной, а Месут элегантным ударом от штанги поразил ворота Шмейхеля. А во втором тайме вышел джокер лондонцев – Обамеянг, который через 2 минуты после выхода на поле вывел Арсенал вперед, а еще через 3 минуты установил окончательный счет.

Благодаря этой победе Арсенал набрал 21 очко и вернулся на любимое 4 место, Лестер с 12 пунктами оказался на 11 позиции.

Чемпионат Англии 2018/19, 9 тур

Арсенал – Лестер – 3:1

Голы: Озил, 45, Обамеянг, 63, 66 – Бельерин, 31 (аг)