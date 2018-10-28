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Арсенал – Лестер – 3:1 – відео голів та огляд матчу

23 жовтня 08:21 541 Читать на русском
Арсенал – Лестер – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Арсенал – Лестер / Фото ФК Арсенал

Арсенал на класі переміг Лестер. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Лестер активно розпочав гру і заставив господарів притиснутись до своїх воріт. Але гості були наполегливі та відкрили рахунок завдяки автоголу Бельєріна. Однак ще до перерви "каноніри" вирівняли становище.

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У другому таймі вийшов джокер лондонців – Обамеянг, який через 2 хвилини після виходу на поле вивів Арсенал вперед, а ще через 3 хвилини встановив остаточний рахунок.

Арсенал повертає собі "історичне" 4-те місце турнірної таблиці АПЛ.

Чемпіонат Англії 2018/19, 9 тур

Арсенал – Лестер – 3:1

Голи: Озіл, 45, Обамеянг, 63, 66 – Бельєрін, 31 (аг)

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія9 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Лестер Сіті: Понеділок 22 жовтня 2018

Арсенал
Матч завершено
3 : 1
Лестер Сіті
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