Арсенал – Лестер – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Арсенал на класі переміг Лестер. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Лестер активно розпочав гру і заставив господарів притиснутись до своїх воріт. Але гості були наполегливі та відкрили рахунок завдяки автоголу Бельєріна. Однак ще до перерви "каноніри" вирівняли становище.

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У другому таймі вийшов джокер лондонців – Обамеянг, який через 2 хвилини після виходу на поле вивів Арсенал вперед, а ще через 3 хвилини встановив остаточний рахунок.

Арсенал повертає собі "історичне" 4-те місце турнірної таблиці АПЛ.

Чемпіонат Англії 2018/19, 9 тур

Арсенал – Лестер – 3:1

Голи: Озіл, 45, Обамеянг, 63, 66 – Бельєрін, 31 (аг)

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