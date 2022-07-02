Команда Виталия Миколенко 17 июля выйдет на газон стадиона M&T Bank. Именно из-за особенностей использования арены власти штата Мэриленд критикуют компанию Maryland Stadium Authority. Дело в том, что совет директоров принял решение перечислить 150 тысяч прибыли с матча Арсенал – Эвертон на счет клуба НФЛ Балтимор Рейвенс, сообщает Amolivia.

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Люди, покупающие билеты на мероприятия в комплексе Camden Yards, платят налог на развлечения в размере 10%. Из них 80% или 8% от общей стоимости билета обычно достаются администрации стадиона. Именно из этих денег свою часть получат "вороны". Это возмутило казначея штата Дерека Дэвиса. По мнению политика, клубы не имеют права посягать на доходы стадиона, построенного, в том числе, и на деньги налогоплательщиков. Фактически Балтимор Рейвенс только арендует M&T Bank.

"Кажется, они считают, что работают на благо частного бизнеса, и это единственное, о чем я могу думать. Это очень серьезный вопрос… Я прошу принять закон, который отобрал бы эту власть. Вполне очевидно – они безжалостно и безрассудно распоряжаются народными деньгами", – сказал Дерек Дэвис в адрес совета директоров стадиона.

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