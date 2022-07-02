Команда Віталія Миколенка 17 липня вийде на газон стадіону M&T Bank. Саме через особливості використання арени влада штату Меріленд критикує компанію Maryland Stadium Authority. Річ у тім, що рада директорів ухвалила рішення перерахувати 150 тисяч прибутку з матчу Арсенал – Евертон на рахунок клубу НФЛ Балтімор Рейвенс, повідомляє Amolivia.

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Люди, які купують квитки на заходи у комплексі Camden Yards, сплачують податок на розваги у розмірі 10%. З них 80%, або 8% від загальної вартості квитка, зазвичай дістаються адміністрації стадіону. Саме з цих грошей свою частину отримають "ворони". Це обурило скарбника штату Дерека Девіса. На думку політика, клуби не мають права зазіхати на прибутки стадіону, який побудований зокрема і на гроші платників податків. Фактично Балтімор Рейвенс лише орендує M&T Bank.

"Здається, вони вважають, що працюють на благо приватного бізнесу, і це єдине, про що я можу думати. Це дуже серйозне питання… Я прошу ухвалити закон, який би відібрав цю владу. Цілком зрозуміло – вони безжально та безрозсудно розпоряджаються народними грошима", – сказав Дерек Девіс на адресу ради директорів стадіону.

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