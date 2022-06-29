Издание AS обнародовало список клубов, больше всех заработавших на трансферах с 2000 года. Все цены взяты из ресурса Transfermarkt.

Компания для Мудрика – дюжина звездочек, которых за последние 3 года захантил Байер

На вершине довольно ожидаемо португальские гранды. Бенфика недавно удачно продала Дарвина Нуньеса Ливерпулю и вышла на первое место с чистой прибылью в размере 667,28 млн евро. Следом идет Порту (629,02 млн), а тройку лидеров замыкает еще одна фабрика талантов – Аякс (453,03 млн). Самые богатые лиги мира представлены Лиллем и Удинезе, давно специализирующиеся на поиске игроков по умеренным ценам и продажам с большой выгодой.

Нашлось место и трем грандам Южной Америки – Ривер Плейту, Сан-Паулу и Сантосу. Десятку лидеров замкнуло Динамо, но, к сожалению, загребское.

Четверть века назад Феномен запустил лавину: 10 самых дорогих футболистов, которые поочередно били трансферный рекорд