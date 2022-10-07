Арсенал без особых проблем победил Буде-Глимт в 3 туре Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Нкетия сумел открыть счет, а Холдинг закрепил преимущество в течение 4 минут первого тайма. Очень активным был Виейра, который забил в конце встречи.

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