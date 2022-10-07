Арсенал без особливих проблем переміг Буде-Глімт у 3 турі Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Нкетія зумів відкрити рахунок, а Холдінг закріпив перевагу протягом 4 хвилин першого тайму. Дуже активним був Вієйра, який, зрештою, забив наприкінці зустрічі.

Арсенал без Зінченка розбив Буде-Глімт, Карабах знищив Олімпіакос за 18 хвилин, Мітьюлланд оформив камбек з Фейєнордом

На воротах Буде-Глімт стояв росіянин Хайкін, який і пропустив три м'ячі. Арсенал без Олександра Зінченка набрав 6 залікових балів та очолив квартет А Ліги Європи. Наступний матч відбудеться вже 13 жовтня.