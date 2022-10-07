В рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы было проведено несколько матчей. Отчет читайте на "Футбол 24".

Лига Европы 2022/23, 3-й тур

Арсенал – Буде-Глимт – 3:0

Голы: Нкетия, 27, Холдинг, 27, Виейра, 85

Брага – Унион Сен-Жилуаз – 1:2

Голы: А. Руис, 49 – Нильссен, 86, Сайкс, 90+4

Митьюлланд – Фейенорд – 2:2

Голы: Исаксен, 54, Жунинью, 85 Шиманьски, 23, Кёкчу, 45

Олимпиакос – Карабах – 0:3

Голы: Овусу, 68, Вешович, 82, Шейдаев, 86

Арсенал пропускал предыдущий тур Лиги Европы, позволив Буде-Глимту подняться на первую позицию в группе А. Вернуть все на старые места удалось в матче с норвежцами в Лондоне – для этого даже не понадобился Зинченко, которого оставили вне заявки. Микель Артета выставил полурезервный состав и добился необходимого результата уже в середине первого тайма.

На 23-й минуте Нкетиа сыграл на добивании после попадания Тирни в штангу, уравняв счет. Еще через четыре минуты Холдинг удвоил преимущество, замкнув подачу от Виейра. После этого хозяева упустили еще кучу голевых возможностей, пока не поставили точку на 85-й минуте – Жезус обыграл на краю штрафной двух защитников и выкатил мяч под удар Виейра. 3:0!

Арсенал набрал 6 очков, чего достаточно для первого места в группе. Буде-Глимт и ПСВ отстают на два балла, а Цюрих остается с нулем.

В параллельной встрече Митьюлланд принимал серебряного призера Лиги конференций – Фейенорд. Роттердамцы оформили комфортное преимущество в два гола еще в первом тайме (отличились Шиманьски и Кёкчу), однако удержать его не удалось. После перерыва точный удар Исаксена с передачи Систо вернул датчан в игру, а на 85-й минуте свежий Жунинью сравнял счет – 2:2! Именно с этими цифрами на табло матч и завершился.

Благодаря этому результату в группе F установилось тотальное равенство по очкам. Фейенорд, Лацио, Митьюлланд и Штурм имеют по 4 очка.

Брага провела очередной невыразительный матч. Ранее такой футбол приносил португальцам сухие победы, однако в противостоянии с Унионом из Сен-Жилуаза все завершилось фиаско. Команды обменялись голами в середине второго тайма, а в компенсированное время бельгийцы умудрились забить победный мяч. Стоит отметить тренера гостей за замены – свежий Адингра отдал два ассиста, а голы провели Нильссен и Сайкс (вышли во втором тайме).

Таким образом, Унион Сен-Жилуаз одержал третью подряд победу в ЛЕ, возглавив группу D. Брага отстает на три зачетных балла, Унион Берлин – на шесть, а Мальме остается четвертым с нулем.

Олимпиакос тотально провалился в родных стенах, за тайм потерпев разгром от Карабаха (0:3). Греки проиграли все три матча в группе с суммарным счетом 1:8, держась на дне квартета G. Фрайбург лидирует с 9 очками, Карабах с шестью второй, Нант с тремя – третий.

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