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Арнаутович официально перешел в Шанхай СИПГ

13:15 92 Читати українською
Арнаутович официально перешел в Шанхай СИПГ
Марко Арнаутович / Reuters

Нападающий Марко Арнаутович официально стал игроком китайского Шанхай СИПГ.

Австрийский нападающий Марко Арнаутович присоединился к китайскому Шанхай СИПГ, сообщает твиттер BT Sport.

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По данным Transfermarkt, контракт с форвардом рассчитан на 3 года. Сумма трансфера составила 25 млн евро.

В сезоне 2018/19 Арнаутович провел 30 матчей за Вест Хэм во всех турнирах, отметившись 11 голами и 4 ассистами.

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