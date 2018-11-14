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Арнаутович может покинуть Вест Хэм – известна причина

13:12 387 Читати українською
Арнаутович может покинуть Вест Хэм – известна причина
Марко Арнаутович / фото из соцсетей

Нападающий Вест Хэма Арнаутович может покинуть лондонский клуб, сообщил Даниэль Арнаутович, брат и агент одноклубника Ярмоленко.

"Он уже играет в АПЛ, где выступают лучшие игроки. Но для такого игрока, как Марко, это не может быть вершиной.

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Он очень важен для Вест Хэма, но он вполне способен выступать еще лучше. Для этого ему нужно уйти в команду топ-уровня, и Марко готов пойти на такой шаг. Он хочет бороться за попадание в еврокубковую зону, а не за выживание.

Он любит Вест Хэм и его болельщиков, но мы считаем, что это не предел для него. Марко действительно может покинуть свою команду, к этому надо относиться с пониманием. Прошлым летом он был близок к этому", – цитирует агента Kurier.

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Теги
Англия Вест Хэм Вест Хэм Марко Арнаутович Марко Арнаутович
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